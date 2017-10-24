Список відповідальних депутатів Херсонської міськради. Хто веде прийом виборців?

В серпні – вересні експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень спільно з ХОО КВУ в рамках загальноукраїнської громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад» проаналізували стан ведення депутатами Херсонської міської ради прийому виборців. Експерти застали лише десятьох з п’ятдесяти депутатів, які вели прийом виборців згідно графіку. Нижче публікуємо прізвища цих відповідальних депутатів.

Імена відповідальних депутатів озвучив голова ХОО КВУ Дементій Бєлий сьогодні під час прес-конференції «Атестація депутатів Херсонської міської ради: перші підсумки».

Це:

Три представники Блоку Петра Порошенка - Волошинов Сергій Анатолійович, Кирилов Юрій Євгенович, Кривчун Олександр Васильович.

Два представника ВО «Свобода» - Горланов Іван Олександрович та Ложичев Олександр Вікторович.

Та по одному представнику Радикальної партії Олега Ляшка (Д’якова Оксана Володимирівна), «Опозиційного блоку» (Заболотний Олексій Владиславович), УКРОПу (Мазур Олена Олександрівна) та депутат, який обирався по спискам ВО «Самопоміч» (Назарян Євген Григорович), «Наш край» - Больбот Дмитро Олександрович.

"Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). В Херсонській області за реалізацію кампанії з Атестації місцевих депутатів відповідає Херсонська обласна громадська організація Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень".



