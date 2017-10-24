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Закону про декомунізацію для херсонських депутатів не існує

В лютому 2016 року на території Херсонської міської ради відбулася  декомунізація: всі площі, вулиці, провулки, які були пов’язані із комуністичною ідеологією, були перейменовані. Але цього не помітило ні більшість депутатів, ні офіційний сайт Херсонської міської ради, на якому у більшості своєму залишилися старі комуністичні назви у списку офіційних місць депутатських прийомів.

Про це розповів голова ХОО КВУ Дементій Бєлий сьогодні під час прес-конференції «Атестація депутатів Херсонської міської ради: перші підсумки».

У зв’язку із перейменуванням з 54 місць прийому, в адресах 14 змінилися назви вулиць або провулків. Й лише два депутати потурбувалися про те, щоб вказати нові й старі назви вулиць. Це Володимир Сальдо («Наш край») та Андрій Дмитрієв (ВО «Самопоміч»).

Дванадцять інших депутатів й через півтори роки після декомунізації назв, приймають своїх виборців на Радянських, Червоностудентських, 21 Січня, 9 Січня, Будьонного, Рози Люксембург та їм подібних вулицях. Залишили поза увагою таку дрібницю депутати від самих різних політичних партій, з яких деякі є досить патріотично та антикомуністично налаштованими. Тут й представники ВО «Свободи», ВО «Батьківщини», УКРОПа, Радикальної партії, Блока Петра Порошенка…

"Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). В Херсонській області за реалізацію кампанії з Атестації місцевих депутатів відповідає Херсонська обласна громадська організація Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень".

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