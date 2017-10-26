Процесс голосования в Белозерке пытаются обострить

Группа мужчин на легковом автомобиле остановила автобус, который, по их мнению, подвозил избирателей, которые намерены голосовать за определенного кандидата. Они представились общественными активистами и стали требовать у водителя документы на право перевозки пассажиров. Возникла перепалка, которую стал снимать херсонский журналист. По ходу словесной перепалки возмущенная пожилая женщина ударила журналиста хозяйственной сумкой.

Тот вызвал полицию и составил акт о нападении на журналиста. По его словам на него кроме женщины напали еще несколько мужчин из автобуса (цитирую сообщение представителя СМИ) «отняли камеру и начали избивать, на место вызвана полиция по статье 171 уголовного кодекса. Позже водитель автобуса устроил погоню и кидался с монтировкой на машину (которая заблокировала проезд автобуса – ред.)».

Хотелось бы отметить, что подвоз избирателей не является противозаконным. Важно, чтобы в автобусах никто не занимался предвыборной агитацией и чтобы подъехать в помещение для голосования могли бы все желающие.

Во всех случаях, которые активные граждане считают нарушением, необходимо фиксировать нарушения составлением актов про нарушения, и обращаться в полицию.

Сегодня проходят первые выборы в десяти объединенных громадах области.