В Станиславской ОТГ голосоване пока проходит в спокойной обстановке
В Станиславской ОТГ голосование пока проходит в спокойной обстановке. На отдельных участках проголосовало на 10-00 около 20% избирателей - сообщает общественная активистка Евгения Вирлич.
Она же опубликовала фото кабинок без шторок. Участковые комиссии таким образом борются против возможных фальсификаций во время голосования.
Она же опубликовала фото кабинок без шторок. Участковые комиссии таким образом борются против возможных фальсификаций во время голосования.