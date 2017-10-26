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В Іванівці проголосувало вже 27% виборців

В Іванівському районі продовжується голосування на перших виборах Іванівської об'єднаної територіальної громади. В голосуванні взяло участь станом на 12-00 27% виборців - повідомляє місцеве видання "Степ Ньюз"
Найбільша кількість виборців вже проголосувало у селі Новомиколаївка - 43,5% (133 виборця), найменше - у Нововасилівці 23% виборців (124 виборця)
Нагадаємо, на виборах до Іванівської ОТГ беруть участь 112 кандидатів у депутати, три на посаду селищного голови. Їх обиратимуть на 11 виборчих дільницях 7812 виборців. Порушення поки що не зафіксовані.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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