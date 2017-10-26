Поліція в день голосування зафіксувала лише три повідомлення про порушеня виборчого процесу
Сьогодні на території Херсонської області відбуваються місцеві вибори у територіальних громадах. Станом на 16:00 до поліції надійшли три звернення про правопорушення, пов’язані із виборчим процесом. Усі звернення зареєстровані у Білозерському відділенні поліції - повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області
О 09:23 в «єдиний центр 102» поліції Херсонщини звернулась один із кандидатів у депутати до Білозерської об’єднаної територіальної громади. Жінка повідомила, що на мобільні телефони виборців приходять СМС-повідомлення з агітацією за одного з кандидатів у голови Білозерської ОТГ. Інформація зареєстрована в Журнал Єдиного обліку. Проводиться перевірка.
О 12:11 в чергову частину Білозерського відділення поліції звернувся 23-річний житель м. Херсона, який представився журналістом. Чоловік повідомив, що один із кандидатів у депутати організував на автобусі підвіз виборців до виборчої дільниці. Також заявник повідомив, що в ході бесіди з кандидатом та пасажирами останні перешкоджали проводити відеофіксацію даної події. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».
О 14:27 в чергову частину Білозерського відділення поліції звернувся 37-річний спостерігач від кандидата на посаду голови Станіславської об’єднаної територіальної громади. Чоловік повідомив, що на виборчу дільницю, яка знаходиться в Будинку культури у с. Широка Балка, один із кандидатів на посаду голови ОТГ на власному автомобілі підвозить людей до виборчої дільниці для проведення голосування. Інформація зареєстрована в Журнал Єдиного обліку. Проводиться перевірка.
О 09:23 в «єдиний центр 102» поліції Херсонщини звернулась один із кандидатів у депутати до Білозерської об’єднаної територіальної громади. Жінка повідомила, що на мобільні телефони виборців приходять СМС-повідомлення з агітацією за одного з кандидатів у голови Білозерської ОТГ. Інформація зареєстрована в Журнал Єдиного обліку. Проводиться перевірка.
О 12:11 в чергову частину Білозерського відділення поліції звернувся 23-річний житель м. Херсона, який представився журналістом. Чоловік повідомив, що один із кандидатів у депутати організував на автобусі підвіз виборців до виборчої дільниці. Також заявник повідомив, що в ході бесіди з кандидатом та пасажирами останні перешкоджали проводити відеофіксацію даної події. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».
О 14:27 в чергову частину Білозерського відділення поліції звернувся 37-річний спостерігач від кандидата на посаду голови Станіславської об’єднаної територіальної громади. Чоловік повідомив, що на виборчу дільницю, яка знаходиться в Будинку культури у с. Широка Балка, один із кандидатів на посаду голови ОТГ на власному автомобілі підвозить людей до виборчої дільниці для проведення голосування. Інформація зареєстрована в Журнал Єдиного обліку. Проводиться перевірка.