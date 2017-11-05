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У Херсоні відбулась дискусія "ВиБОРИ: нові правила"

Сьогодні у конференц-залі готелю «Optima» відбувся публічний діалог “ВиБОРИ: нові правила”. Представники громадської організації “Центр UA” разом із представниками міських та обласних партійних осередків, політичних партій, а також журналістами та експертами обговорили, які виборчі правила дозволять запустити зміну політичних еліт в країні. Нижче розміщуємо запис трансляції заходу. Яких нових виборчих правил вимагають українці? Хто має визначати місця у партійному списку: київські лідери партій чи виборці в багатомандатних регіональних округах? Яким має бути покарання за порушення виборчих правил? В який спосіб суспільство буде вимагати від влади нового виборчого законодавства?
У дискусії взяли участь депутати Херсонської міської ради, політологи, експерти, громадські активісти.
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