Атестація депутатів місцевих рад активізує реалізацію своєї антикорупційної складової

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» розпочинає активну фазу реалізації своєї антикорупційної складової в 12 обласних центрах України.

В рамках антикорупційної складової «Атестації депутатів місцевих рад» буде складений реєстр приватних інтересів, перевірено виконання вимог Закону «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів депутатами 12 міських рад обласних центрів: Одеської, Дніпровської, Херсонської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької, Черкаської, Сумської, Полтавської, Краматорської та Харківської міських рад. Також для депутатів місцевих рад 12 охоплених областей будуть проведені семінари щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Таким чином, кампанія з Атестації депутатів місцевих рад, включаючи її антикорупційну складову, охоплює депутатів міських рад Одеси, Дніпра, Львова, Рівного, Черкас, Краматорську, Херсону, Сум, Івано-Франківська, Полтави, Чернівців та Харкова.

7 та 8 грудня в рамках реалізації антикорупційної складової Атестації депутатів місцевих рад в Одесі регіональні експерти з усіх 12 областей детально розібрались із загальними засадами запобігання та врегулювання конфлікту інтересів депутатів місцевих рад, міжнародними стандартами та практиками, а також українськими нормами, «підводним камінням» врегулювання конфлікту інтересів місцевими депутатами, а також ретельно спланували спільні дії по реалізації антикорупційної складової «Атестації депутатів місцевих рад».

«Атестація» місцевих депутатів – інструмент комплексної персональної оцінки результатів діяльності депутатів місцевих рад, який вперше в Україні дозволяє об’єктивно та в доступній для пересічних громадян формі оцінити діяльність кожного з їх обранців. За результатами реалізації ініціативи персональні оцінки своєї діяльності та рекомендації для підвищення власних показників відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності отримають депутати місцевих рад в щонайменше 10 областях України.

Громадська кампанія “Атестації депутатів місцевих рад” реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» за методологією персонального оцінювання депутатів місцевих рад, яка охоплює весь комплекс реалізації статусу місцевого депутата і заснована на законах України, а також визнаних стандартах Доброго Врядування. Анктикорупційний компонент Атестації депутатів місцевих рад реалізується в рамках проекту ООО ВГО “Комітет виборців України” “Доброчесні місцеві депутати” за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. За реалізацію ініціативи в Херсонській області відповідає Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень

Докладніше:

На сайті організації

В розділі «Атестація місцевих депутатів» на інформаційному ресурсі «Ізбірком»

В соціальній мережі Facebook: «Місцеві депутати. Атестація».

Контактна особа в області: Володимир Молчанов 0675516887 zwiachzchersonu@gmail.com