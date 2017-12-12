Як виглядає мова ворожнечі в українських ЗМІ? У понеділок дізнаємось

18 грудня 2017 року (понеділок), в м. Херсоні, з 14.00 до 16.00, в приміщенні Херсонського Кризового медіа-центру за адресою місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, 30, відбудеться обговорення у форматі «круглого столу» з теми «Мова ворожнечі в місцевих ЗМІ: як виглядає та як протидіяти?».

Обговорення проводиться спільно Херсонською та Одеською обласними організаціями Комітету виборців України з метою презентації, привернення уваги та обговорення проблем використання в місцевих засобах масової інформації «мови ворожнечі». Участь в роботі «круглого столу» прийме близько 25 учасників - редактори та журналісти місцевих ЗМІ, студенти-журналісти, експерти, правозахисники, громадські діячі, активісти.

Програма круглого столу:

1. Презентація виставки плакатів «Довіряй, але перевіряй». Виставка, на якій представлено роботи художників та художниць, що розмірковують про стан медіа загалом та медіа-грамотності в українському суспільстві, буде розміщена в приміщенні Херсонського Кризового медіа-центру протягом 16-19 грудня 2017 року. На 30-ти плакатах можна буде побачити роботи українських художників та художниць з клубу ілюстраторів Pictoric, в яких розкрито теми цензури, пропаганди, свободи слова, фейкових новин, інформаційної війни, критичного аналізу медіа-повідомлень, зв’язку влади та медіа, соціальних мереж і суспільного телебачення.

2. Презентація та обговорення результатів досліджень щодо використання українськими засобами масової інформації «мови ворожнечі». Презентація буде включати формулювання основних висновків моніторингу ЗМІ на предмет використання «мови ворожнечі»; правові аспекти протидії мові ворожнечі в мас-медіа; ілюстрацію небезпеки виявлених проблем та впливу «мови ворожнечі» в ЗМІ у вигляді 10 кейсів (зокрема, розкриття журналістами етнічної приналежності підозрюваних, застосування «мови ворожнечі» щодо ромів, ЛГБТ-спільноти, біженців, політичних опонентів, священнослужителів окремих конфесій). За результатами презентації, очікується активна дискусія щодо можливих шляхів зниження використання журналістами «мови ворожнечі» та спільних дій всіх зацікавлених сторін щодо протидії такій небезпечній тенденції.

3. Презентація та обговорення необхідності навчання та просвіти журналістів в сфері «мови ворожнечі». Зокрема, будуть представлені результати навчальної програми з протидії «мові ворожнечі» в ЗМІ, яка була проведена протягом листопада 2017 року в трьох містах України та передбачала проведення тренінгів та практичну роботу їх учасників. Крім того, будуть представлені попередні результати п’яти практичних ініціатив журналістів, які отримали фінансову підтримку в рамках навчальної програми. За результатами презентацій, очікується активна дискусія щодо перспектив, ефективності та можливих форм навчання та просвіти журналістів в сфері розпізнавання та протидії «мові ворожнечі» в засобах масової інформації.

До участі в заході запрошуються всі зацікавлені ЗМІ.

За додатковою інформацією звертайтеся: Ігор Бринош, (048) 716-40-18, 716-46-83, odesakvu@ukr.net

Організатор заходу – Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України», в партнерстві з Херсонським обласним відділенням ВГО «Комітет виборців України». Ініціатива «Мова ворожнечі» в українських ЗМІ: ідентифікація та протидія» впроваджується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.