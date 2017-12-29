Виноградівський центр надання безоплатної первинної правової допомоги розпочав прийом громадян

З грудня 2017 року у приміщенні Виноградівської сільської ради започаткував свою роботу Центр із надання безоплатної первинної правової допомоги населенню - філіал херсонського офісу Мережі правового розвитку, що діє на базі ХОО КВУ. 19 грудня відбувся перший прийом громадян.

Перед початком роботи працівники центру провели в громаді інформаційну компанію щодо відкриття такого центру, розклеїли оголошення, роздали буклети, поспілкувалися з людьми. Судячи з того, що в перший же день прийому були відвідувачі – інформаційна кампанія подіяла.

Даний проект здійснюється за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».