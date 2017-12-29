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Гройсман пообещал херсонцам строительство новой крутой дороги

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман распорядился уже в марте приступить к выполнению плана строительства и ремонта дорог. Самое приятное в этом распоряжении для нас есть планы строительства международного транспортного коридора, который соединит западную границу страны с южными портами, в том числе и Херсоном. 
Глава Правительства объявил, что в 2018 году финансирование дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн. При этом наконец-то будут использоваться средства Дорожного фонда. Центральным событием 2018 года станет строительство дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, который соединит западную границу с портами Украины.
К сожалению, глава Правительства толком ничего не сказал о том, как контролировать, чтобы большие и тяжелые машины не разбивали отремонтированные дороги.
И пока Глава правительство думает не о том, как содержать дороги, а как потратить на ремонт рекордные бюджетные средства, местные жители в некоторых случаях берутся за вилы, чтобы не пускать тяжелые фуры на только что отремонтированные дороги.
Напомним, что в 2017 году объем ремонта дорог составил 2100 км, что стало самым высоким показателем за последние 5 лет.
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