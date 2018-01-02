Місцеві бюджети Миколаївщини та Херсонщини під контроль громад: семінар-тренінг для переможців конкурсу мікрогрантів

Становлення громадянського суспільства в Україні потребує нових методів і прийомів для здійснення ефективного контролю дій влади на місцевому рівні. Саме методам громадського контролю місцевих бюджетів та формуванню відповідних практичних навичок було присвячено семінар-тренінг «Як громадянам вплинути на ефективність та прозорість місцевих бюджетів», який ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» провів 09-10 січня 2018 р. у м. Миколаєві. Аудиторію семінару-тренінгу склали переможці конкурсу мікрогрантів «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів в Миколаївській і Херсонський областях під контроль громад – 2017». Даний семінар-тренінг став першим у тренінг-курсі для переможців конкурсу мікрогрантів, в рамках якого ФРММ надає їм необхідну методичну підтримку у справі ефективного громадського контролю місцевих бюджетів.

Фото звітів

Переможцями конкурсу мікрогрантів від ФРММ стали громадські організації з Херсонської та Миколаївської областей, зокрема ГО «Фундація майбутнього» (м. Херсон), ОСН «Перлина Гаю» (м. Вознесенськ Миколаївської обл.), ІГ «За прозорий бюджет» (м. Херсон), ІГ «Народний контроль» (Гладківська ОТГ, Херсонська обл.), ГО «Фонд розвитку громади селища Доманівка» (Доманівська ОТГ, Миколаївська обл.) та інші.

В програмі семінару-тренінгу було розглянуто роботу с запитами на інформацію, депутатськими запитами, іншими методами збирання інформації про бюджетний процес на місцевому рівні. В цілому було розглянуто методи громадського контролю місцевого бюджету, етапи моніторингу, форми представлення результатів моніторингу та їх подальшого використання. Особливий акцент фінансовим експертом ФРММ Тетяною Золотухіною, яка проводила семінар-тренінг, було зроблено на програмно-цільовому методі (ПЦМ) управління бюджетним процесом, його головних елементах, новинах бюджетного законодавства. Важливою темою стало проведення антикорупційної експертизи, розгляд методів виявлення корупціогенних чинників бюджетного процесу.

Учасники семінару-тренінгу у робочій конструктивній атмосфері обмінювалися досвідом, планами розвитку громадського контролю бюджетного процесу, методами вирішення поточних проблем.

Підготовка кваліфікованих експертів бюджетного процесу – шлях до підвищення доброчесності, прозорості та ефективності місцевих бюджетів, що є запорукою гармонійного демократичного розвитку місцевих громад на благо та добробут їхніх мешканців.

ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» запрошує усіх активних громадян до співпраці у сфері контролю за бюджетним процесом на місцевому рівні.

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Прес – служба ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» та ГО «Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень»

Конкурс мікро-грантів відбувся в рамках проекту: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED) та у рамках діяльності громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!».