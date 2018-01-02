Комітет виборців України розкаже, як моніторити народних депутатів

26 січня в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул.Пилипа Орлика (колишня 9 Січня), 30, перший поверх, оф.33) з 13.00 до 16.00 відбудеться освітній воркшоп Комітету виборців України з теми "Як моніторити народних депутатів".

Під час заходу експерти КВУ представлять методологію щодо визначення ефективності роботи народних депутатів України. Методологія включає 5 компонентів: відвідування народним депутатом засідань ВР, засідань комітетів, участь в голосуваннях, кількість поданих/прийнятих законопроектів, якість законопроектів. Учасники воркшопу ознайомляться із тими, як працювати із вказаними інструментами на веб-сайті Верховної Ради. Під час воркшопу буде проведено низку практичних завдань щодо написання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, створення електронних петицій тощо.

У воркшопі візьме участь Олександр Черненко, народний депутат від францїї БПП та Наталія Ватаманюк, Координатор Ініціативи "Відкритий парламент".

Реєстрація на захід за адресою https://goo.gl/m5EJfZ

Воркшоп відбудеться в рамках проекту «Дієві механізми оцінки роботи народних депутатів для виборців» на виконання Плану дій Ініціативи «Відкритий парламент» за підтримки проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу».