Комитет избирателей Украины составил рейтинг губернаторов за 2017-й год

Комитет избирателей Украины рейтинг деятельности глав областных государственных администраций за 2017-й год.

«Возглавила рейтинг председатель Харьковской области Юлия Светличная. По мнению экспертов, ее пример демонстрирует, что работа председателя ОГА — это не столько политика, сколько конкретные достижения в социальной и экономической сферах, в сфере безопасности. Речь идет не об абстрактных показателях- люди должны почувствовать все это на себе. Открытие новых станций метро в Харькове, строительство дорог и мостов, повышение зарплат на предприятиях области и т. д. — эти показатели четко объясняют лидерство Светличной», — отметил Кошель.

Также в первой группе, сообщил гендиректор КИУ, председатели Тернопольской (Степан Барна), Винницкой (Валерий Коровий), Донецкой (Павел Жебривский), Львовской (Олег Синютка), Киевской (Александр Горган), Днепропетровской (Валентин Резниченко) и Николаевской (Алексей Савченко) областных государственных администраций.

Во второй группе Запорожская, Закарпатская, Житомирская, Сумская, Кировоградская, Черниговская, Луганская и Ивано-Франковская области. И в третьей - Одесская, Херсонская, Полтавская, Хмельницкая, Ровенская, Черкасская, Черновицкая и Волынская области.

В КИУ отметили, что оценка деятельности губернаторов состоит из двух компонентов: показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса экспертов. Согласно результатам анализа деятельности ОГА, было сформировано три группы: с высоким, средним и низким результатами.