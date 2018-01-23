У Херсонского морского торгового порта новый директор
Вчера, 23 января, назначен новый директор Херсонского морского торгового порта вместо уволившегося Андрея Соколова. Им, в статусе исполняющего обязанности, стал Александр Сухин.
Экс-директор порта, фактически сам выбрал себе преемника, - пишут "Херсонцы".
Александр Сухин два года назад участвовал в кадровом конкурсе Мининфраструктуры Украины на замещение директорской должности, однако победителем его тогда не признали. Теперь Андрей Соколов сам пригласил своего соперника на должность заместителя директора ХМТП по эксплуатации.
Но сможет ли Александр Сухин возглавить крупнейший порт в регионе - покажет время.
Экс-директор порта, фактически сам выбрал себе преемника, - пишут "Херсонцы".
Александр Сухин два года назад участвовал в кадровом конкурсе Мининфраструктуры Украины на замещение директорской должности, однако победителем его тогда не признали. Теперь Андрей Соколов сам пригласил своего соперника на должность заместителя директора ХМТП по эксплуатации.
Но сможет ли Александр Сухин возглавить крупнейший порт в регионе - покажет время.