Анонс. 26 січня концерт «Пам’ятай минуле заради майбутнього»
26 січня о 15:00 у великій залі музичного училища відбудеться концерт-реквієм «Пам’ятай минуле заради майбутнього».
Під час заходу буде показано документальну кінострічку про події тих часів та відбудеться концертна програма.
27 січня відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.За період з 1941 до 1945 року на українських землях загинуло близько близько 500.000 євреїв. В Херсоні було розстріляно близько 12 тисяч євреїв.