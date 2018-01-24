В Олешківському ЦНАПі можна буде отримати закордонний паспорт та ID-картку
Сьогодні за дорученням голови Олешківської райдержадміністрації Олени Кравченко-Скалозуб у районному Центрі надання адміністративних послуг успішно проведено тестування онлайн-послуг, що надаватимуться ним вже найближчим часом за допомогою системи державних адміністративних послуг iGov.
Мова йде про Інтернет-сервіси, пов’язані з послугами, які користуються особливою популярністю серед громадян:
- оформлення та видача паспорта громадянина України (ID-картки) по досягненні 14-річного віку;
- видача/заміна паспорта громадянина для виїзду за кордон;
- обмін паспорта громадянина (ID-картки) в разі зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові;
- видача ID-картки замість вклеювання до паспорта громадянина фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку;
- вклеювання до паспорта громадянина фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку;
- видача паспорта громадянина України (ID-картки) замість утраченого або викраденого;
- обмін паспорта громадянина (ID-картки) у зв’язку із встановленням розбіжностей у записах;
- обмін паспорта громадянина (ID-картки) у разі непридатності для користування;
- видача паспорта громадянина для виїзду за кордон для дитини;
- оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого.
Запровадження цих та інших сучасних електронних сервісів стане можливим завдяки закупленому районною владою спеціальному обладнанню, яке дозволить Олешківському ЦНАПу надавати послуги Державної міграційної служби, у тому числі за допомогою системи iGov. Такі нововведення не тільки спростять життя громадян, розвантажать підрозділи ДМС у районі та Херсоні, але й забезпечать додаткові надходження до районного бюджету.
Запуск відповідних послуг відбудеться вже у лютому.
Мова йде про Інтернет-сервіси, пов’язані з послугами, які користуються особливою популярністю серед громадян:
- оформлення та видача паспорта громадянина України (ID-картки) по досягненні 14-річного віку;
- видача/заміна паспорта громадянина для виїзду за кордон;
- обмін паспорта громадянина (ID-картки) в разі зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові;
- видача ID-картки замість вклеювання до паспорта громадянина фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку;
- вклеювання до паспорта громадянина фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку;
- видача паспорта громадянина України (ID-картки) замість утраченого або викраденого;
- обмін паспорта громадянина (ID-картки) у зв’язку із встановленням розбіжностей у записах;
- обмін паспорта громадянина (ID-картки) у разі непридатності для користування;
- видача паспорта громадянина для виїзду за кордон для дитини;
- оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого.
Запровадження цих та інших сучасних електронних сервісів стане можливим завдяки закупленому районною владою спеціальному обладнанню, яке дозволить Олешківському ЦНАПу надавати послуги Державної міграційної служби, у тому числі за допомогою системи iGov. Такі нововведення не тільки спростять життя громадян, розвантажать підрозділи ДМС у районі та Херсоні, але й забезпечать додаткові надходження до районного бюджету.
Запуск відповідних послуг відбудеться вже у лютому.