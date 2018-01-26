Ажиотаж с заграничными паспортами докатился и до степной Ивановки
Ежемесячно около сотни жителей Ивановского района заказывают себе заграничные паспорта. И спрос не уменьшается. Об этом пишет "Степ News"
За ноябрь 2017 - январь 2018 году в Ивановского сектора Государственной миграционной службы поступило около трехсот заявлений о желании получить себе новый паспорт. Для сравнения, в январе этого года 90 граждан решили заказать себе "безвизовый паспорт" и всего лишь 32 - суперновую ID карту, которая теперь заменит внутренний паспорт гражданина Украины.
Несмотря на то, что возможность получить загранпаспорт в пгт Ивановка появилась только в начале прошлого года, уже сейчас можно говорить об устойчивой тенденции к увеличению спроса на этот документ среди населения района - считает ивановское интернет-издание "Степ News".
Напомним, по данным сентябрьского опроса группы "Рейтинг", 26 жителей юга Украины хотят выехать на постоянное жительство за границу, а 34% южан готовы уехать из страны на заработки.
За ноябрь 2017 - январь 2018 году в Ивановского сектора Государственной миграционной службы поступило около трехсот заявлений о желании получить себе новый паспорт. Для сравнения, в январе этого года 90 граждан решили заказать себе "безвизовый паспорт" и всего лишь 32 - суперновую ID карту, которая теперь заменит внутренний паспорт гражданина Украины.
Несмотря на то, что возможность получить загранпаспорт в пгт Ивановка появилась только в начале прошлого года, уже сейчас можно говорить об устойчивой тенденции к увеличению спроса на этот документ среди населения района - считает ивановское интернет-издание "Степ News".
Напомним, по данным сентябрьского опроса группы "Рейтинг", 26 жителей юга Украины хотят выехать на постоянное жительство за границу, а 34% южан готовы уехать из страны на заработки.