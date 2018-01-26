Новоалексеевский террорист получил 15 лет

Сегодня, 31 января, в Геническе суд огласил приговор подозреваемому в организация террористического акта в Новоалексеевке жителю Одесской области Валерию Долапчи.

Оглашение приговора длилось почти 2,5 часа. Суд посчитал, что вина подсудимого в организации террористической группировки следствием не доказана и переквалифицировал статьи обвинения. Тем не менее были представлены неопровержимые доказательства его преступной деятельности и присяжные признали Валерия Долапчи виновным в участии в преступной группе, которая совершила террористический акт в Новоалексеевке и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, Долапчи должен выплатить причиненный ущерб пострадавшим и компенсировать затраты на проведения многочисленных экспертиз на общую сумму более 200 тысяч гривен.

сообщает "Новый визит" Подсудимый свой приговор воспринял спокойно, только закивал головой, когда услышал срок заключения. После оглашения приговора Валерий Долапчи заявил, что с ним не согласен и успел обозвать присутствующих журналистов «пед..ами» -





Напомним, что 14 апреля 2016 года в поселке Новоалексееевка Генического района произошел взрыв легкового автомобиля, который квалифицировали как теракт. В результате взрыва 1 местный житель погиб на месте и 5 получили ранения.

В мае 2016 года сотрудники СБУ задержали одного из подозреваемых, которого обвинили в организации террористического акта. Второй, непосредственный исполнитель, скрылся.

Суд над Валерием Долапчи продолжался более года. Поскольку, он обвинялся по тяжкой статье, предусматривающей пожизненное заключение. Впервые в современной истории Геническа, его дело заслушивали присяжные.







