Бійці ФРББМ «Вітязь» показали себе в змішаних бойових мистецтвах

3-4 листопада в Херсоні відбувся чемпіонат з ММА (змішані бойові мистецтва), у якому гідно проявили себе бійці Федерації Рукопашного Бою та Бойових Мистецтв «ВІТЯЗЬ».

Так, перші місця у своїй категорії посіли Мирон Шевченко, для якого це був дебют, однак юнак успішно виконав больовий прийом на руку, та Деніс Посмашний – спортсмен, який виступає на змаганнях вже не вперше та робить чималі успіхи, що й довів під час чемпіонату.

Другі місця посіли молоді спортсмени Максим Сатир, Олександр Квашнін та бійці, що виступали в категорії 18+ та тренуються вже не перший рік – Ігор Григорьєв та Віктор Царьов. Причому перший ризикнув та не побоявся змагатися зі спортсменом на 10 кг більше нього, а у другого забрали перемогу через перевищення контакту.

Сьогодні бійці ФРББМ «Вітязь» аналізують помилки та вже готуються до нових перемог.