У п'ятницю презентують електронний Посібник для громадського активіста

16 лютого о 12.00 в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул. Пилипа Орлика (колишня 9 Січня), 30, перший поверх, офіс 33) відбудеться прес-конференція з теми «Процедури місцевої демократії як інструменти подолання конфліктів в громадах», під час якої буде презентований електронний Посібник для громадського активіста.

Посібник був створений в рамках проекту "Впровадження механізмів демократії участі - шлях до вирішення проблем та подолання конфліктів", який здійснюється Причорноморським центром політичних та соціальних досліджень спільно з Херсонською обласною організацією Комітету виборців України. Мета проекту – сприяти розвитку демократії участі в Новокаховській, Каховській, Чаплинській, Бериславській громадах шляхом залучення активних громадян до вирішення конфліктогенних проблем цих громад.

Спікери:

Дементій Бєлий – керівник проекту;

Інна Терещенко – експерт проекту.

Окрім презентації Посібника, спікери розкажуть про результати дослідження рівня демократії участі в громадах Херсонської області, в рамках якого були проведені фокус-групи в Бериславі, Чаплинці, Новій Каховці, Каховці, глибинні інтерв’ю, моніторинг преси, аналіз Статутів.

На прес-конференція запрошуються всі зацікавлені ЗМІ, представники громадських організацій та активні громадяни.