Завтра ми дізнаємося про Індекс євроінтеграційного поступу на Херсонщині

15 лютого 2018 року о 13-00 год. в прес-клубі «Новий день», що за адресою вул.. Преображенська, 26, відбудеться прес-конференція «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014 – 2016 роки. Презентація результатів у Херсонській області». Організатором заходу є Центр досліджень південноукраїнського прикордоння.

Захід проводиться в рамках проекту «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з Центром досліджень південноукраїнського прикордоння у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів. Реалізація проекту стала можливою в рамках ініціативи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (м. Київ) «Просування реформ в регіони» за сприяння Європейського Союзу.

Під час заходу будуть представлені результати дослідження розрахунку Індексу Євроінтеграційного Економічного Поступу за 2014 – 2016 роки в Херсонській області.

Передбачається виступ-презентація результатів дослідження Володимира Коробова, керівника Центру досліджень південноукраїнського прикордоння

Виступ партнера по проекту з Миколаєва – Деніса Барашковського з теми порівняння результатів дослідження в Херсонській та Миколаєвській областях.





До участі у заході запрошуються представники регіональних органів влади і самоврядування; представники організацій, що займаються питаннями дослідження економічної політики в контексті імплементації Угоди про асоціацію та впровадження.