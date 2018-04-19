Общественность требует от парламента немедленно сформировать новый политически сбалансированный состав ЦИК

Реанимационный Пакет Реформ обратился к Верховной Раде с требованием безотлагательно сформировать новый политически сбалансированный состав Центральной Избирательной Комиссии. Общественники напоминают, что с момента окончания срока полномочий 12 из 15 членов ЦИК прошло уже... четыре года.





Несмотря на постоянные заверения высших должностных лиц государства в том, что состав ЦИК в ближайшее время будет обновлено, эти обещания до сих пор остаются невыполненными. Между тем, до очередных выборов главы государства остается меньше года.





Сейчас для начала процедуры обновления состава ЦИК уже все готово: все кандидатуры согласованы и прошли специальную проверку. Теперь полная ответственность за оперативное обновление состава ЦИК лежит на Комитете по вопросам правовой политики и правосудия, Председателю Верховной Рады Украины, а также самому парламенте, который и должен принять окончательное решение по обновлению состава ЦИК.





Поскольку количество предложенных кандидатур в состав ЦИК превышает количество вакантных мест, при решении этого вопроса парламент должен исходить из того, что в соответствии с Кодексом надлежащих практик в избирательных делах Венецианской комиссии в состав ЦИК должно быть включено по крайней мере по одному представителю от каждой представленной в парламенте политической партии.





В связи с этим коалиция общественных организаций Реанимационный Пакет Реформ призывает:





1) Комитет по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно рассмотреть внесенные Президентом кандидатуры в состав ЦИК и принять предусмотренные Регламентом решения по результатам рассмотрения кандидатур;





2) Председатель Верховной Рады обеспечить безотлагательное рассмотрение парламентом вопросов о прекращении полномочий всех членов ЦИК, срок каденции которых завершился, и о назначении в состав ЦИК новых членов из числа предложенных Президентом;





3) Верховную Раду Украины:





при голосовании за предложенные главой государства кандидатуры в состав ЦИК - обеспечить формирование ЦИК в полном составе и назначении на соответствующие должности по крайней мере по одному представителю от каждой депутатской фракции и группы, соответствующий международным стандартам и учитывать рекомендации Венецианской комиссии по формированию органов администрирования выборов;





при решении вопроса об отклонении одной или нескольких кандидатур, предложенных Президентом в состав Центральной избирательной комиссии - принять соответствующее решение с учетом необходимости обеспечения сбалансированного представительства фракций и групп в составе Центральной избирательной комиссии и необходимости включения в состав Комиссии представителей всех без исключения депутатских фракций и групп;





при заполнении вакантных мест после завершения полномочий двух членов Центральной избирательной комиссии, назначенных на должности в 2014 году, исходить из необходимости соблюдения принципа пропорционального представительства фракций и групп в составе Центризбиркома и предоставить приоритет в замещении соответствующих вакантных должностей тем фракциям и депутатским группам, которые будут оставаться недопредставленных в составе ЦИК по результатам рассмотрения представления Президента Украины относительно назначения на должности 14 членов Центризбиркома.