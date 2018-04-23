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#деньнезалежності – презентація документальної відеоінсталяції у Херсоні

Як проживають один і той же день, 24 серпня, в різних точках України – від столиці до так званих ЛНР та ДНР? Що думають українці про незалежність – власну й державну? 6 травня о 12:00 в Херсоні представлять відеопроект #деньнезалежності, який складається з множини інтернет-трансляцій із території України через соціальні мережі. Відвідувачі можуть приєднуватися у будь-який час за адресою: Херсонський обласний палац культури ("Народний дім"), вулиця Перекопська, 9.

#деньнезалежності — багатогодинне документальне відео, що складається із множини індивідуальних інтернет-стрімів із території України, що були зібрані протягом 24 серпня 2017 року через різні соціальні мережі та хронологічно упорядковані. Головні персонажі відеороботи — це випадкові громадяни,  які через призму різних поколінь, професій, релігійних і політичних переконань представляють віртуальний зріз української реальності і стають провідниками у свою повсякденність.

Авторки і автори трансляцій використовують камеру як інструмент для спілкування чи різновид розваги, а глядач через перформативні мізансцени має можливість зануритись у мікросвіти людей, які проживають один і той же день у різних точках України: від заходу до так званих ЛНР і ДНР, від столиці і до Криму. Серед стрімерів також є мешканці Херсона. Герої та героїні відео розкривають тему незалежності по-різному: це, наприклад, жіноча емансипація, політична індиферентність, свобода вибору і, звичайно, роздуми про українську незалежність.

Зрештою, це відео через свою тривалість перетворюється на суцільну пряму трансляцію — маніфестацію відмінності, яка не вписується у жодну із узагальнених образів країни. Водночас воно демонструє той спектр тем, який єднає людей поза ідеологічними конструктами і ними стають стосунки, секс та самотність в часи нових медіа.

Тривалість: 5 годин (12:00 – 18:00). Глядачі можуть приєднуватись у будь-який час.

Відео не рекомендується для перегляду дітям до 14 років.

Показ відбудеться 6 травня 2018 року в місті Херсон за адресою: Херсонський обласний палац культури ("Народний дім"), вулиця Перекопська, 9. Вхід вільний. Просимо вас зареєструватися за посиланням: http://bit.ly/2H2pdIx

Трейлер відеороботи можна переглянути за посиланням: http://bit.ly/2qVpbaA

Подія Facebook: http://bit.ly/2F17VFE

Під час презентації будуть присутні автори/авторки документальної відеоінсталяції #деньнезалежності: Анастасія Красножон, Галина Лаврінець, Вікторія Миронюк, Костянтин Солодухін, Юрій Юдін, Тереза Яковина.
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