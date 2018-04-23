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Наскільки доброчесні херсонські депутати? Розкажуть в п’ятницю

27 квітня о 13.00 в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул. Пилипа Орлика, 30 (колишня 9 Січня), офіс 33)  відбудеться прес-конференція з теми «Аналіз доброчесності депутатів Херсонської міської ради в деклараціях за 2016 та 2017 роки та при діях в умовах конфлікту інтересів».

Спікери:

Володимир Молчанов – експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень.

Експерт також розповість про порушення законодавства із запобігання корупції при діях депутатів в умовах конфлікту інтересів за листопад 2017-березень 2018 року.

Даний аналіз був проведений в рамках програми «Атестація депутатів місцевих рад», яка реалізовуються Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США) і спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 14 місцевих рад з 8 областей України.

На прес-конференцію запрошуються журналісти, депутати Херсонської міської ради за громадські активісти.


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