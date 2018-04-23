Херсонські ОТГ ділилися успіхами із громадами інших областей

Перша делегація представників органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад відвідала Херсонщину з метою перейняти досвід місцевих ОТГ. Організаторами поїздки став Херсонський Центр розвитку місцевого самоврядування, фінансові витрати учасників покрила програма U-LEAD з Європою, яка активно сприяє процесу децентралізації в Україні.





Триденний візит полтавчан тривав на Херсонщині з 17 по 19 квітня. В перший день учасники мали змогу познайомитись з історією Херсонського краю, дізнатись про особливості Півдня та налаштуватися на активну роботу з громадами на наступні дні. 18 квітня представники органів місцевого самоврядування ОТГ Полтавщини обмінялися досвідом з Великокопанівською та Виноградівською громадами. Голова Великокопанівської ОТГ Валентина Костенко розповіла гостям про новаторські ініціативи у забезпеченні сталого фінансування закладів соціально-культурної сфери громади. Полтавчани побачили місцевий дитячий садок, школу, театральну та арт-студію та будинок культури. Голова ж Виноградівської ОТГ Сергій Шматенко представив взаємодію з місцевим бізнесом, а також розповів про інвентаризацію земельних ресурсів, що допомагають забезпечити бюджет громади. Евгений Гладкий, спеціаліст Виноградівської сільської ради розповів гостям про історії успіху залучення грантових коштів та програм міжнародної технічної допомоги для розвитку громад.





- Ця поїздка справила найкращі враження, ми дуже вдячні приймаючій стороні за гостинність та відкритість до нас. На даний момент у мене стільки емоцій, що навіть важко поділитися враженнями в двох словах. Але хочеться в першу чергу відмітити, що ми обов’язково будемо переймати досвід зі сфери освіти, культури та роботи комунальних закладів. Інше на що хочеться звернути увагу – це дружність робочих колективів в тих громадах, що ми відвідали. Відчувається, що це справжні команди на чолі з ефективними лідерами, - поділилась враженнями Тетяна Паутова, експерт з питань місцевих фінансів Полтавського Центру розвитку місцевого самоврядування.

В останній день представники об’єднаних територіальних громад Полтавщини в Херсонському ЦРМС мали змогу неформально поспілкуватися з прогресивним головою Музиківської ОТГ Олександром Лейбзоном:





- У нас командний стиль роботи в громаді, кожен займається своєю справою. І взагалі треба починати з команди. Наприклад, в громаді є 6 сертифікованих проектних менеджерів. Проектного відділу, як такого немає. Натомість є три зареєстровані громадські організації. Завдяки проектній діяльності в громаді встановили вікна в школі, встановили водопостачання, де цього потребувала громада, встановили дитячий майданчик, зробили освітлення, зелений клас в Східненській школі, далі список можна продовжувати. Донорами виступали японці, норвежці та британці.





Розповідаючи про можливості, які дає децентралізація, Олександр Лейбзон зазначив, що "з утворенням ОТГ ми прийняли Східненську школу, яка знаходилась в жахливому стані. Ми вклали 2,5 млн. гривень на її відновлення після об’єднання".

Наші полтавські колеги не соромились задавати питання, окрім успішних реалізованих проектів їх також цікавили місцеві підприємства, кадрові питання та стан медицини. Це хоч і перша, але не остання делегація, що завітає на Херсонщину з подібними візитами. Адже об’єднані громади відкриті до спілкування, готові ділитися досвідом та надихати один одного.



