» » Херсонцев приглашают на благотворительный бал

Херсонцев приглашают на благотворительный бал

29 апреля 2018 года в 16:00 в детской школе искусств "Ювента" (по адресу Ул. Краснознаменная, 37) состоится Благотворительный бал в честь Международного Дня танца.

В программе мероприятия:

~ Постановочные танцы в духе балов XIX века

~ Танцевальные мастер-классы

~ Музыкальные сюрпризы и… многое другое в числе сюрпризов ;-)

Место проведения бала:

ул.Краснознаменная, 37 (помещение Детской школы искусств «Ювента»)

Бальные наряды гостей приветствуются.

Благотворительный взнос от 100 гривен.

Собранные деньги пойдут на сохранение уникального исторического облика нашего города.

Организаторы:

Клуб «За здоровый образ жизни»

«Клуб семейных традиций»

По всем вопросам звоните: 095-33-989-11 Анна Маленькая

и 066-017-10-88 Маша Борисенко.

Ссылка на мероприятие в Фейсбуке: https://www.facebook.com/events/166165004017439/


скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

благотворительность Херсон анонс

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica