Херсонцев приглашают на благотворительный бал
29 апреля 2018 года в 16:00 в детской школе искусств "Ювента" (по адресу Ул. Краснознаменная, 37) состоится Благотворительный бал в честь Международного Дня танца.
В программе мероприятия:
~ Постановочные танцы в духе балов XIX века
~ Танцевальные мастер-классы
~ Музыкальные сюрпризы и… многое другое в числе сюрпризов ;-)
Место проведения бала:
ул.Краснознаменная, 37 (помещение Детской школы искусств «Ювента»)
Бальные наряды гостей приветствуются.
Благотворительный взнос от 100 гривен.
Собранные деньги пойдут на сохранение уникального исторического облика нашего города.
Организаторы:
Клуб «За здоровый образ жизни»
«Клуб семейных традиций»
По всем вопросам звоните: 095-33-989-11 Анна Маленькая
и 066-017-10-88 Маша Борисенко.Ссылка на мероприятие в Фейсбуке: https://www.facebook.com/events/166165004017439/