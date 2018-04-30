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Оппозиционный блок приглашает 9 мая на Марш памяти

Херсонское представительство "Оппозиционного блока" активно приглашает на "Марш Памяти", который запланирован на 9 Мая.
Марш Памяти Оппозиционного блока. Херсон. 9 мая 2018 года Начало Марша - 9-00. Место сбора Театральная площадь, 9-00.
Отметим, что среди сторонников "Оппозиционного блока" появилось недовольство, что запланирован "Марш Памяти", а на "Марш Победы".скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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