Громадськість Херсона підготувала рецепти оздоровлення місцевих фінансів

2 травня в Кризовому медіа-центрі.Херсон відбулося обговорення громадських ініціатив, які реалізуються в рамках програми «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївській і Херсонській областях під контроль громад – 2017р.».

Керівник Фонду розвитку Миколаєва Михайло Золотухін та керівник партнерської організації Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул, який є регіональним координатором проекту, зустрілися з представниками організацій-переможців конкурсу мікро-грантів в Херсонській області з метою обговорити процес виконання проектів, відповідність планам та очікувані результати.

У робочій зустрічі взяли участь виконавці проектів в Херсоні: Владислав Гладкий та Євгенія Вірлич з проектом «Підвищення обізнаності громади щодо забезпечення потреб осіб із інвалідністю», Анатолій Скороход та його команда з проектом «Моніторинг ефективності бюджетних видатків інструментами ПЦМ», Володимир Молчанов та Людмила Чайка з проектом «Створення механізму громадського контролю доброчесності видатків на ремонт доріг у м. Херсоні», Наталя Ємченко з проектом «Доцільність та ефективність використання бюджетних коштів у бюджеті Генічеського району розраховані на капітальні видатки». Як з’ясувалося, більшість організацій стикнулася з проблемою отримання інформації, необхідної для аналізу: владні структури дають формальні відписки або доводиться писати декілька запитів, щоб на них нарешті відповіли. Та, незважаючи на це, всі проекти на сьогоднішній день знаходяться в стадії виконання, готуються аналітичні статті та незабаром відбудеться публічна презентація результатів.

«Ми сьогодні ділилися рецептами, як краще побудувати ефективний діалог, щоб добитися прийняття пропозицій, які громадськість за цей період сформувала. Це пропозиції органам місцевої влади в різних сферах: в сфері благоустрою, транспорту, якісних послуг охорони здоров’я. Зараз ми виходимо в публічну площину, планується обговорення з громадськістю, ЗМІ, чиновниками, депутатами», - прокоментував Михайло Золотухін.

Захід відбувся в рамках проекту на тему: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (англ. NED) та у рамках діяльності громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!!».