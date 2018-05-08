Депутати Білозерської ОТГ тепер запрацюють по-новому

14-15 травня в Білозерській об’єднаній територіальній громаді Перша відбулася перша майстерня з теми «Новий депутат: Депутатська діяльність в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні» в рамках проекту «Депутат XXI сторіччя».Учасниками тренінгу стали голова громади, місцеві депутати, працівники виконкому.

У якості тренерів виступили експерти Черкаської організації Комітету виборців України – Максим Михлик, Алла Юрковська та спеціаліст Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Гончар. У перший день тренінгу вони вдосконалили свої знання законодавства щодо органів місцевого самоврядування, дізналися про нові повноваження та обов’язки депутатів в умовах об’єднання, а також дізналися про депутатські ризики, пов’язані з електронним декларуванням та конфліктом інтересів.

Спочатку депутати були здивовані інтерактивним форматом тренінгу, адже навіть не підозрювали, що на місці сидіти вони не будуть. Але потім білозерські народні обранці оживились і з задоволенням задавали питання та брали участь в груповій роботі.

У другий день депутатам розповіли, як по-новому формується бюджет громади, що таке програмно-цільовий метод бюджетування, а також поговорили про Стратегію розвитку громади та міські цільові програми.

Учасники тренінгу поділилися своїми враженнями від навчання.

Надія Довга, депутат: «Тренінг дійсно цікавий, багато таких тем, які для нас, депутатів, дійсно корисні. Нам зараз треба визначитись зі Стратегією розвитку громади, щоб спланувати на 3-5 років, в якому напрямку йти. Звісно, в нашому депутатському корпусі багато людей з різним мисленням і баченням. Але я думаю, що, прослухавши таку інформацію, ми знайдемо спільне бачення й приймемо спільне рішення, щоб йти в потрібному напрямку. Якщо ми цю роботу зараз зробимо, врахувавши сьогоднішні поради тренерів, то буде результат, корисний для нас всіх».

Ніна Хороняк, депутат: «Все, що ви нам розказали, взагалі все для нас нове. Хоча я депутат вже друге скликання, але після об’єднання ми себе відчували дурнями. Минулий бюджет ми знали, як формувати, а зараз для нас це все нове».

Депутати залишились задоволені тренінгом та новою інформацією, яку вони отримали. Й з нетерпінням чекають майбутніх майстерень.

Сподіваємось, що навчання допоможе народним обранцям консолідуватися й разом зробити життя громади кращим.