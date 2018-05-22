Завтра в Херсоні обговорять монітизацію пільг на проїзд

25 травня о 14.00 в Кризовому-медіа-центрі.Херсон відбудеться круглий стіл з теми «Монетизація пільг на проїзд в Херсоні та дотримання прав громадян на соціальний захист: спільне рішення».

Як відомо, у березні цього року Уряд затвердив Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Документом передбачається надання замість пільг компенсації, розмір якої щорічно буде визначатись обласними, Київською міською державними адміністраціями на відповідний рік.

ГО «Транспорт Херсонщини» Херсонщини ініціювала круглий стіл з метою обговорення даної Постанови Кабінету міністрів громадськістю Херсона спільно з органами влади й міськими перевізниками. Депутатами міськради та пошуку спільного знаменника – яким чином виконувати Постанову в нашому місті, врахувавши побажання городян з одного боку та можливості влади й перевізників з іншого.

Спікерами на круглому столі будуть представники ГО «Транспорт Херсонщини» - Володимир Молчанов, Людмила Чайка. Вони презентують свої напрацювання проекту рішення про монетизацію пільг на проїзд в Херсоні.

До участі в заході та обговорення запрошуються представники Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку Херсонської міської ради, представникам Херсонської обласної державної адміністрації, представники всіх управлінь та відділів, які мають відношення до тематики транспорту та забезпечення пільгових категорій громадян, депутати міської ради, активні громадяни та журналісти.