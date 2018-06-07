Ще дві громади Херсонської області готові до співпраці з Ресурсним центром

29 травня експерти херсонського Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії відвідали дві молоді ОТГ Херсонської області - Новорайську (Бериславський район) та Борозенську (Великоолександрівський район). Громади утворилися не так давно, тож мають певні складнощі.

Олександр Мошнягул та експерт Володимир Молчанов зустрілися з керівництвом громад, працівниками виконкому, депутатами та громадськими активістами, розповіли про діяльність Центру, про механізми місцевої демократії, які можна впроваджувати в громадах (зокрема бюджет участі). Голова ресурсного центрута експертзустрілися з керівництвом громад, працівниками виконкому, депутатами та громадськими активістами, розповіли про діяльність Центру, про механізми місцевої демократії, які можна впроваджувати в громадах (зокрема бюджет участі).

Як виявилося, в обох громадах є проблеми з нормативно-правовим забезпеченням діяльності ради. Немає низки ключових документів, зокрема Статуту.

Окрему увагу експерти приділили програмно-цільовому методу формування бюджету, з яким, за словами представників фінансових відділів, їм дійсно складно розібратися.

Поговорили також про конфлікти в громадах. За словами учасників заходу, наявні певні конфліктогенні питання, які потрібно вирішувати. Позитивним моментом є те, що керівництво Новорайської та Борозенської громад налаштоване на співпрацю з громадськістю, намагаються зробити владу прозорою та відкритою.

За результатами зустрічі домовилися про подальшу співпрацю – експерти херсонського Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії готові надавати зі свого боку допомогу та допомагати громадам стати більш сучасними й розвинутими.