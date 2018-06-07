Тренінги з написання проектів по бюджету участі в Кочубеївці продовжуються

У травні в Кочубеївській об’єднаній територіальній громаді відбувся черговий тренінг по формуванню проектів для бюджету участі для ініціативних груп громадян.

Тренінг провели експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень в рамках проекту «Посилення ролі периферійних населених пунктів в об’єднаних громадах Херсонської області» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Експерти ПЦПСД Олександр Мошнягул та Володимир Молчанов та учасники тренінгу визначили, що найкращим механізмом подолання конфліктів в громаді є бюджет участі, який вже впроваджуються в Кочубеївці , але є певні проблеми – низька якість підготовки мешканців, не розуміння , як правильно оформити свої ідеї. Тож метою тренінгу було допомогти кочубеївцям розібратися, як працює бюджет участі, й навчити їх оформлювати їх бажання в проекти.

Учасниками тренінгу були як старости сільських громад, так і члени Молодіжної ради. Наприклад, останні хочуть створити молодіжну екологічну організацію. Вони виокремили декілька цілей, кожна з яких може стати окремим проектом: благоустрій висохлого ставка на території одного з сіл, очищення його від сміття, висадження дерев, встановлення лавочок, благоустрій зон відпочинку.

Команда старост в свою чергу розробила проект, пов'язаний з благоустроєм кладовищ, які є в громаді. Для цього потрібно прийняти Положення про цвинтар, завести книгу обліку захоронень, розмістити на сайті громади карту кладовища.

Декілька проектів стосувались ремонту приміщень будинків культури.

«Усі ці ініціативи передбачають в першу чергу проведення консультацій з громадськістю. Потім громада буде присвоювати проектам місця шляхом голосування. В об’єднаних громадах, де велика кількість населених пунктів, такі механізми демократії участі як громадські слухання, громадські збори є набагато ефективнішим способом відбору проектів, ніж інтернет-голосування, тому що захищає право мешканців менших громад перед більшими у просуванні своїх проектів, надає право висловити думку особам старшого віку, які не користуються інтернетом, а також враховує невелику кількість зацікавлених осіб, захищає проект від втручання в процесі відбору сторонніх осіб, шахраїв, інтернет-ботів», – прокоментував експерт Причорноморського центру Володимир Молчанов.

Тренінг був проведений в рамках проекту «Посилення ролі периферійних населених пунктів в об’єднаних громадах Херсонської області», направленому на розвиток громадянського суспільства та посилення зав’язків між населеними пунктами, що здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження" .