15 червня в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул. Пелипа Орлика буд 30, к.33) об 11.30 відбудеться круглий стіл з теми "Як долати виклики доступності інформації про місцевий бюджетний процес Херсонщини та Миколаївщини?".

Саме це питання за результатами моніторингів ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» та ГО « Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» учасників громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» та мережі «Ресурсні центри місцевої демократії» та їх грантерів запрошують обговорити за круглим столом.

Херсонський та Миколаївський координатори мережі проаналізують успіхи та виклики доступності для мешканців 54 міст обласного значення і ОТГ регіону до актуальної достовірної, зрозумілої інформації що вимагає ст. 28 Бюджетного кодексу України.

Лідери місцевих громадських груп, що також провели секторальні дослідження прозорості та ефективності різних сфер бюджету м. Херсону також поділяться експертним бачення на хвороби прозорості і ефективності місцевих бюджетів та рецепти їх лікування.

Спікери круглого столу:

Михайло Золотухін, директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ);

Олександр Мошнягул, голова ГО Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень;

Володимир Молчанов та Людмила Чайка – координатори секторального дослідження «Доброчеснісь видатків на ремонт доріг у м. Херсоні;

Анатолій Скороход координатор секторального дослідження «Моніторинг ефективності бюджетних видатків капітальних ремонтів у Херсоні ;

Владислав Гладкий та Євгенія Вірлич координатори секторального дослідження «Доброчеснісь видатків на облаштування інфраструктури міста для осіб із інвалідністю (маломобільних осіб).

Також буде на основі результатів громадського аудиту доброчесності місцевих бюджетів щодо запровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) у м Херсоні, м. Каховка Миколаєві та інших 10 міст обласного значення і 10-ти об’єднаних територіальних громад 5-ти областей півдня і сходу України буде проаналізовано кращі місцеві практики та «лузери» фінансового менеджменту. Відео на https://youtu.be/mhYewaTTRts .

Контакти для зв’язку:

(050) 039 11 92, Станіслав Білий (координатор КМЦ. Херсон).

(0512)47-38-79, (067)0512-16-32 Михайло Золотухін, (директор ФРММ).

Прес-служби ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» та «КМЦ. Херсон»

Захід відбудется в рамках проекту на тему: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (англ. NED).