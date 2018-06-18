» » Каховка - найдоброчесніша у впровадженні ПЦМ

Каховка - найдоброчесніша у впровадженні ПЦМ

За результатами аудиту доброчесності місцевих бюджетів щодо запровадження програмно-цільового методу у м.Херсоні, м. Каховка, Миколаєві та інших 10 міст обласного значення і 10-ти об’єднаних територіальних громад 5-ти областей півдня і сходу України місто Каховка посіло перше місце.ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» та ГО « Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» проаналізували успіхи та виклики доступності для мешканців 54 міст обласного значення і ОТГ регіону до актуальної достовірної, зрозумілої інформації, що вимагає ст. 28 Бюджетного кодексу України.

За перше місце в рейтингу доброчесності впровадження в 2017-2018 рр. програмно-цільового методу в міських бюджетах каховського міського голову Андрія Дяченка нагородили  15 червня в Кризовому медіа-центрі.Херсон під час круглого столу з теми "Як долати виклики доступності інформації про місцевий бюджетний процес Херсонщини та Миколаївщини?".

Нагородження:

Захід відбувся в рамках проекту на тему: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (англ. NED).

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Каховка

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica