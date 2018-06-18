Каховка - найдоброчесніша у впровадженні ПЦМ

За результатами аудиту доброчесності місцевих бюджетів щодо запровадження програмно-цільового методу у м.Херсоні, м. Каховка, Миколаєві та інших 10 міст обласного значення і 10-ти об’єднаних територіальних громад 5-ти областей півдня і сходу України місто Каховка посіло перше місце. ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» та ГО « Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» проаналізували успіхи та виклики доступності для мешканців 54 міст обласного значення і ОТГ регіону до актуальної достовірної, зрозумілої інформації, що вимагає ст. 28 Бюджетного кодексу України.

За перше місце в рейтингу доброчесності впровадження в 2017-2018 рр. програмно-цільового методу в міських бюджетах каховського міського голову Андрія Дяченка нагородили 15 червня в Кризовому медіа-центрі.Херсон під час круглого столу з теми "Як долати виклики доступності інформації про місцевий бюджетний процес Херсонщини та Миколаївщини?".

Нагородження:

Захід відбувся в рамках проекту на тему: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (англ. NED).