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Як херсонські депутати дотримуються антикорупційного законодавства? Анонс

2 липня в Кризовому медіа центр.і Херсон. (вул. Пилипа Орлика, 30, оф. 33) о 13.00 відбудеться прес-конференція, присвячена результатам моніторингу декларування майна, доходів та врегулювання конфлікту інтересів депутатами Херсонської міської ради.

Під час прес-конференції організатори розкажуть:

-Про найбільш цікаві факти щодо приватних інтересів депутатів Херсонської міської ради;

-Наскільки відповідально депутати підходять до декларування свого майна, доходів, фінансових зобов’язань;

-Тенденції щодо врегулювання конфлікту інтересів херсонськими депутатами.

-Як реагують НАЗК та Нацполіція на повідомлення про факти можливих порушень.

Час: понеділок, 2 липня о 13:00

Місце: м. Херсон, Кризовий медіа центр. Херсон. (вул. Пилипа Орлика, 30, оф. 33)

Спікери:

-Володимир Молчанов, експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень

Громадська кампанія з “Атестації депутатів місцевих рад” започаткована Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» та реалізується в партнерстві з громадськими організаціями з інших областей України. Антикорупційний компонент Атестації депутатів місцевих рад реалізується в рамках проекту ООО ВГО “Комітет виборців України” “Доброчесні місцеві депутати” за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. За реалізацію ініціативи в Херсонській області відповідає Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень

Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад», про те як, здійснювалось оцінювання в попередні роки та про його результати можна дізнатись:

На сайті організації

В розділі «Атестація місцевих депутатів» на інформаційному ресурсі «Ізбірком»

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Контактна особа: Керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул  admos@ukr.net  0503966752

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