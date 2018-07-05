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Кочубеївська ОТГ увійшла в посібник з успішності

4 липня в Києві відбулася презентаційна зустріч представників мережі регіональних Ресурсних центрів із сприяння розвитку місцевої демократії, під час якої були презентовані історії успіху вирішення проблем розвитку в об'єднаних територіальних громадах.

У зустрічі взяли участь члени Асоціації сприяння самоорганізації населення, представники Ресурсних центрів з усієї України - Черівецької, Львівської, Волинської, Рівненської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Луганської, Донецької областей та и.Києва. Вони представили власні напрацювання та досягнення на місцевому рівні. Херсонський РЦ представив його керівник Олександр Мошнягул.

У рамках заходу відбулася презентація посібника кращих практик використання елементів місцевої демократії в Україні, в який війшла й Кочубеївська ОТГ Херсонської області, яка є однією з перших об'єднаних територіальних громад, які показали реальний результат впровадження бюджету участі. Як це відбувалося, більш детально можна подивитися в відеосюжеті: 

Захід був проведений Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація сприяння самоорганізації населення" в межах проекту "Посилення спроможності міжрегіональної мережі громадських організацій із розвитку місцевої демократії", який реалізується за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

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