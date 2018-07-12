Завтра починаються прес-сніданки з суддями

В Херсоні, 11, 13, 18 та 20 липня об 11.00 в кофейні «Коко» (вул. Ярослава Мудрого) відбудуться прес-сніданки журналістів та активістів громади з суддями задля ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО СТАНУ ТА ХОДУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ НА МІСЦЕВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ.

Організатор - Комітет виборців України в рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя».

На прес-сніданках будуть присутні представники Херсонського міського суду, апеляційного, адміністративного та господарського судів Херсонської області, Державної судової адміністрації. Вони відповідатимуть на питання щодо основних проблемних сфер судової реформи: прозорість – корупція – фінансування – контроль.

Просвіта громадян через ЗМІ включатиме також пояснення щодо головних аспектів судової реформи:

І. Поліпшення прозорості судової системи: електронний суд, Е-декларації, перевірка стилю життя як інструмент контролю доброчесності.

ІІ. Подолання корупційних ризиків в системі судочинства: недоторканість, переатестація та призначення нових суддів.

ІІІ. Фінансове забезпечення суду: рівень заробітної плати та штрафні санкції.

IV. Інструменти контролю над суддями: органи влади та громадський контроль.

За 26 років незалежності України було сім спроб реформувати судову гілку влади. Остання восьма спроба почалась з 2 червня 2016 року, коли Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції в частині правосуддя та новий Закон України «Про судоустрій та статус суддів». Судова реформа запроваджена з головною метою - відновлення довіри суспільства до судової влади та спрощення судової системи для громадян з одночасним кадровим перезавантаженням, антикорупційним контролем та дієвою відповідальністю суддів.

Контактна особа - Галина Бахматова, тел. 050 605 63 16

Е-мейл: kherson.cvu@gmail.com

Участь у заході за попередньої реєстрації по телефону 050 605 63 16

Цей прес-сніданок проводиться за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Погляди авторів, викладені на прес-сніданку, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.