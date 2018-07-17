Громадськість запрошують до складу конкурсної комісії «Краща книга Херсонщини»
1 червня 2018 року депутати Херсонської обласної ради запровадили обласний конкурс «Краща книга Херсонщини». Конкурс проводитиметься серед місцевих авторів та упорядників книг, місцевих видавництв, науково-дослідних підприємств, закладів освіти та бібліотек, громадських об’єднань.
Наразі обласною державною адміністрацією готується проект рішення сесії обласної ради щодо затвердження конкурсної комісії.
У зв’язку з цим, до складу конкурсної комісії запрошуються представники громадськості - про це повідомляє Відділ взаємодії з інститутами громадянського суспільства Управління регіональної політики Херсонської ОДА
Пропозиції просимо надсилати до 01 серпня 2018 року на електронну адресу: inform_pol@ukr.net.
Контактна особа – Волошин Олександр Леонідович, тел. (0552) 32-11-04.
Про конкурс можна прочитати у повному тексті рішення XVIII сесії Херсонської обласної ради VII скликання № 846 від 01.06.2018 "Про внесення змін до програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки"
Наразі обласною державною адміністрацією готується проект рішення сесії обласної ради щодо затвердження конкурсної комісії.
У зв’язку з цим, до складу конкурсної комісії запрошуються представники громадськості - про це повідомляє Відділ взаємодії з інститутами громадянського суспільства Управління регіональної політики Херсонської ОДА
Пропозиції просимо надсилати до 01 серпня 2018 року на електронну адресу: inform_pol@ukr.net.
Контактна особа – Волошин Олександр Леонідович, тел. (0552) 32-11-04.
Про конкурс можна прочитати у повному тексті рішення XVIII сесії Херсонської обласної ради VII скликання № 846 від 01.06.2018 "Про внесення змін до програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки"