Херсон опять остался без бюджета участия

На сессии горсовета, которая состоялась 18 июля, на рассмотрение были вынесены аж 2 Проекта бюджета участия - уже известный общественности Проект Андрея Дмитриева и “новый”, предложенный депутатом Евгением Назаряном. Несмотря на то, что отличаются документы лишь в деталях, ни тот, ни другой ни поддержало депутатское большинство.

Как ни парадоксально, проекты набрали почти одинаковое количество голосов: Предложенный Дмитриевым - 25 за, предложенный Назаряном - 24 за.

Такой ситуацией очень обеспокоен городской Общественный совет, ведь Херсон остается последним областным центром в Украине, где еще не функционирует бюджет участия. Мы взяли комментарий по этому поводу у головы ОС, руководителя ГО “Причерноморский центр политических и социальных исследований” Александра Мошнягула.

“Это абсолютно деструктивная позиция депутатского корпуса, который не может найти консенсус в вопросах, касающихся интересов общественности. Принятие бюджета участия нельзя откладывать. Мы считаем, что выход из данной ситуации один: инициатором принятия документа должна выступать общественность, которая проведет консультации со всеми депутатскими фракциями, объяснить им важность данного документа”, - прокомментировал Александр Мошнягул.

По его словам, необходим диалог между городским головой, депутатским корпусом и общественностью, который приведет к принятию такого важного для города документа.

Напомним, что данный механизм уже успешно внедрен в районном центре - городе Каховке, а также в Кочубеевской объединенной территориальной громаде, где буквально на днях выбрали проекты, которые будут реализовываться в 2018 году.

Кто из депутатов голосовал за проект Андрея Дмитриева.

Кто из депутатов голосовал за проект Евгения Назаряна.