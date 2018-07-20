» » Херсон опять остался без бюджета участия

Херсон опять остался без бюджета участия

На сессии горсовета, которая состоялась 18 июля, на рассмотрение были вынесены аж 2 Проекта бюджета участия - уже известный общественности Проект Андрея Дмитриева и “новый”, предложенный депутатом Евгением Назаряном. Несмотря на то, что отличаются документы лишь в деталях, ни тот, ни другой ни поддержало депутатское большинство.

Как ни парадоксально, проекты набрали почти одинаковое количество голосов: Предложенный Дмитриевым - 25 за, предложенный Назаряном - 24 за.

Такой ситуацией очень обеспокоен городской Общественный совет, ведь Херсон остается последним областным центром в Украине, где еще не функционирует бюджет участия.  Мы взяли комментарий по этому поводу у головы ОС, руководителя ГО “Причерноморский центр политических и социальных исследований” Александра Мошнягула.

“Это абсолютно деструктивная позиция депутатского корпуса, который не может найти консенсус в вопросах, касающихся интересов общественности. Принятие бюджета участия нельзя откладывать. Мы считаем, что выход из данной ситуации один:  инициатором принятия документа должна выступать общественность, которая проведет консультации со всеми депутатскими фракциями, объяснить им важность данного документа”, - прокомментировал Александр Мошнягул.

По его словам, необходим диалог между городским головой, депутатским корпусом и общественностью, который приведет к принятию такого важного для города документа.

Напомним, что данный механизм уже успешно внедрен в районном центре - городе Каховке, а также в Кочубеевской объединенной территориальной громаде, где буквально на днях выбрали проекты, которые будут реализовываться в 2018 году.  

Кто из депутатов голосовал за проект Андрея Дмитриева.   

Кто из депутатов голосовал за проект Евгения Назаряна.   

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

бюджет участі

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica