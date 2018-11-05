У Херсоні та Миколаєві виявили закритість місцевих бюджетних результатів

Саме цю дитячу хворобу таємного освоєння коштів громад/держави виявили протягом травня-вересня 2018 року у 8-ми з 9-ти ОТГ Херсонської та Миколаївської областей виявили громадські аудитори громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети!"

Поки тільки у двох з 45-ти досліджених ОТГ місцеві посадовці і депутати поки крокують до виконання вимог національного законодавства України на всіх стадіях місцевого бюджетного процесу. від формування бюджетних паспортів до звітування.

Прикладом для них є 8-м з 9-ти міст обласного значення у яких вже доступна на офіційних публічних ресурсах інформація щодо цін, яки планують/сплатили платники податків за муніципальні послуги відповідної якості.

Міста обласного значення є більш дисциплінованими у повноті та достовірності контрольних показників бюджетних програм та звітів їх виконання. Так по вже ним можна всім оцінити ефективність виконання та як ціна за одиницю муніципальної послуги різниться у громадах.

Такими є висновки громадського моніторингу прозорості і доброчесності (цілісності) бюджетного процесу 54 місцевих громадах (ОТГ та містах обласного значення) 2017- 2018 років, що нещодавно презентували учасники громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» та мережі «Ресурсні центри місцевої демократії» на серії міжрегіональних форумах місцевого розвитку.

Так резюмує експертні консультації Тетяна Золотухіна – експерт ГО Фонд розвитку міста Миколаєва» та методист проекту:

«..Якщо, через прозорість ми прямуємо до ефективних місцевих бюджетів, то відповіді на ці питання мають бути зрозумілими мешканцями міст та сіл з офіційних публічних інтернет – ресурсів.

І це може буди можливим за умови виконання органами місцевого самоврядування вимог національного законодавства України щодо запровадження програмно-цільового методу та належного, доброчесного запровадження сервісів PROZORRO і E-Data…» — вважає експерт проекту

Дисципліна розміщення бюджетної документації варта покращення. Якщо в містах обласного значення бюджетна звітність в переважній більшості в відкритому доступі (розміщено на офіційних сайтах), то в об’єднаних громадах вільний доступ до даної інформації в переважній більшості не забезпечений або вона ропртлюдніється у не е-зчитувальному форматі. А це є порушенням Постанови КМУ 835 віл 2015 р.

Загалом, реформи фінансової децентралізації та місцевого самоврядування дали містам обласного значення та ОТГ всі повноваження та ресурси для налагодження комфортного життя мешканців та розвитку громад.

А ефективності витрачання коштів громад заважає закритість місцевих бюджетних результатів та брак системи контролю.. Саме це і підтвердили висновки нашого моніторингу.. .»

Фото з радіо — ефіру на «Миколаїв –ФМ» з Т. Золотухіной. Аудіо ефіру

Найбільшою ступеню прозорості бюджетного процесу та доброчесності у виконанні норми Бюджетного кодексу України (стаття 20) та наказу МФУ № 836 щодо застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі серед міст обласного значення експертною групою визначені місто Нова Каховка Херсонської області та місто Южноукраїнськ Миколаївської області.

Серед ОТГ — Баштанська міська ОТГ (Миколаївська область) та Білозерська сільська ОТГ (Херсонська область).

Органи місцевого самоврядування вказаних місцевих громад:

По перше, оприлюднили повністю всю бюджетну інформацію у машиносчитуваємом форматі на своїх офіційних сторінках, а також частково на порталі відкритих даних https://data.gov.ua/

По друге, дисципліна складання документів бюджетної звітності документів значно вища ніж у інших досліджувальних громад.

А «Кращими анти практиками» можна вважати відсутність доброчесності впровадження бюджетних реформ в Іванівській ОТГ (Херсонської області) та Дорошівській, Мостівській ОТГ (Миколаївської області).

Причинами такої ситуації експерти, місцеві медіа та практики місцевого самоврядування за результатам круглих столів, семінарів, співбесід назвали:

Звички закритості особливо у сільських, селищних громадах. Маємо відповідний менталітет, традиції «звичаєвого права» та брак управлінської компетенції місцевих посадовців новостворених ОТГ;

Недобудову систем контролю як державної, так і у самих органах місцевого самоврядування. «Префектур ще немає, а стара система контролю і покарань вже не працює»;

Щільний графік та завеликий об’єм нового, що потрібно запровадити за короткий час місцевими елітами (як посадовцями, депутатами так мешканціми, що становляться громадянами ).

Брак компетенції місцевих посадовців, депутатів та громадськості.

Прес-служба ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»

____________________________________________________________________

Дослідження відбулося в рамках проекту «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізував ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ) при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (англ. NED).