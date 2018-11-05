Пропозиції Громадської ради щодо Бюджету участі враховані

Сьогодні відбулося засідання бюджетного комітету міської Громадської ради, члени якого розглянули проект рішення про внесення змін до Положення про бюджет участі.

Як відомо, Положення про громадський бюджет у Херсоні та Міську цільову програму «Громадський бюджет у місті Херсоні на 2018-2022 роки» було затверджено ще наприкінці серпня. Але він потребував суттєвих доопрацювань, тому свої пропозиції по змінам в Положенні внесли і юридичний та організаційний відділ виконкому, і Департамент фінансів, і, звісно, Громадської рада, яка зацікавлена в тому, щоб цей документ був виписаний якомога професійніше.

Як розповіла присутня на засіданні представник організаційно-контрольного управління, пропозиції ГР майже в повному обсязі були враховані.

Питання виникло у представника юридичного відділу: чи не обмежує права громадян вимога ГР, щоб проекти на бюджет участі не мали право подавати працівники комунальних установ? З цього приводу відбулася ціла дискусія, адже, з одного боку, теоретично вчитель певної школи може написати проект, не пов'язаний з закладом, в якому працює. Але, як зазначив голова Громадської ради Олександр Мошнягул, є приклад сусіднього міста Миколаєва, де під час реалізації механізму БУ виникла саме така проблема. Тому ГР буде наполягати на включнні цієї зміни.

За словами представника юридичного відділу, скоріш за все проект рішення про внесення змін до Положення буде піде вже аж на грудневу сесію міськради, адже окрім пропозицій Громадської ради, юристи знайшли в документі певні невідповідності з законодавством, що потребує додаткових доопрацювань. Тож заходи по реалізації БУ, скоріш за все, розпочнуться вже в 2019 році.