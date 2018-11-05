Бюджетний комітет Громадської ради - за громадських інспекторів в транспорті

Сьогодні на засіданні бюджетного комітету члени Громадської ради розглянули питання про прийняття Положення про громадських інспекторів в міському транспорті, який був розроблений членами ГР та Управління транспорту висловило своє зацікавлення подібним механізмом.

Деякі члени бюджетного комітету висловили сумнів, що прийнття такого Положення є доцільним в той час, коли не вирішуються глобальні питання в сфері транспорту. Але все ж таки після обговорень вирішили, що документ потрібен. Громадська активістка Людмила Чайка внесла свою пропозицію прописати в Положенні право громадським інспекторам контролювати ще й наявність GPS-трекерів в транспорті.

Бюджетний комітет підтримав пропозицію та ідею прийняття Положення загалом, та озвучить своє рішення на засіданні ГР, яке відбудеться наступного тижня.



