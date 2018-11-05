Активисты "Оппозиционного блока" обратили свое внимание на пожилых людей Херсонщины
Из городов и сел Херсонской области поступают новости, что активисты "Оппозиционного блока" встречаются с пожилыми людьми и дарят им подарки, проводят для них встречи. Эта акция называется "Подари ветеранам тепло" и проходит она в рамках Дня людей пожилого возраста.
Вот и представители Великолепетихской территориальной организации ПП «Оппозиционный блок» встретились с Нелей Игнатьевной, вручили продуктовый набор и подборку книг. Вспомнили вместе с женщиной, как сообщает пресс-служба партии, "давние события и людей, которых уже нет. И убеждались: правда жизни – в памяти ветеранов, и это бесценно".
Вот и представители Великолепетихской территориальной организации ПП «Оппозиционный блок» встретились с Нелей Игнатьевной, вручили продуктовый набор и подборку книг. Вспомнили вместе с женщиной, как сообщает пресс-служба партии, "давние события и людей, которых уже нет. И убеждались: правда жизни – в памяти ветеранов, и это бесценно".