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Громадський та державні аудитори разом вилікують фінанси м . Херсону

Експерти громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» для налагодження дієвої системи контролю ефективності місцевих бюджетів з 2015 року започаткували щорічний громадський аудит доброчесності запровадження програмно-цільового методу.

Також у м. Херсоні за методикою та грантовою/ коуч підтримкою ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» проведено два громадських аудити бюджетної сфери за 2017-18 роки. Відповідно у 2019 році матиме два державних аудита за скаргами громадськості:

По-перше, ГО «Транспорт Херсонщини» у сферах реконструкції, капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, міжбудинкових та внутрішньоквартальних проїздів». Про сервіси проекту та історію діалогу з місцевими посадовцями на http://frgn.mk.ua/?p=10257

За його висновками нещодавно отримали повідомлення Південного офісі державної (Лист1 Лист2) аудиторської служби щодо проведення Південним офісом державної аудиторської служби щодо у першому півріччі 2019 року перевірки Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку Херсонської міської ради.

По-друге, ГО «Європейський вектор розвитку» у сфері благоустрою Херсону, що раніш отримала подібний лист щодо почату з січня 2019 року перевірки Департаменту ЖКГ та Управління естетики та зовнішньої реклами Херсонської міської ради.

Ії предметом буде аудит відповідності вимогам національного законодавства змісту паспортів бюджетних програм «Благоустрій..» на 2017 і 2018 роки та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2017 рік. А інформація згаданого громадського моніторингу буде враховано при перевірці.

Докладніше на http://frgn.mk.ua/?p=10240 .

Професійність методики громадського аудиту ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва вже три рази підтвердив державні аудиторські служби у Дніпрі (2018 р), у Вознесенську (2017 р.) та у Миколаєві (2016 р.) — тоді Державною фінансовою інспекцією України.

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за матеріалами ГО «Транспорт Херсонщини» (м. Херсон).

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Проект ГО «Траспорт Херсонщини» на тему: «Створення механізму громадського контролю доброчесності видатків на ремонт доріг у м. Херсоні» реалізовано за сприяння ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень,при підтримці ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» за кошти Національного фонду підтримки демократії (NED м. Вашингтон, США).

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