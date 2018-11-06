Бюджет доступною мовою? Громадська рада хоче запровадити бюджет для громадян

Уже не так багато часу залишилося до прийняття бюджету міста на 2019 рік. Зазвичай обговорення бюджету - бурхливий процес, адже цей документ насичений термінологією, цифрами, в яких складно розібратися пересічному громадянину. Але існує такий інструмент як бюджет для громадян (відкритий бюджет), за допомогою якого можна створити просту візуалізацію складних речей.

Про це розповів голова міської Громадської ради Олександр Мошнягул на засіданні, яке відбулося 6 листопада, який працює експертом по впровадженню цього інструменту в партнерстві “За прозорі бюджету” у рамках програми DODRE.

За словами Мошнягула, він розповів про бюджет для громадян міському голові, якому сподобалася ця ідея. Тепер необхідно залучити громадськість, щоб визначитися з заходами, які допоможуть впровадити цей інструмент, та сформувати бачення, що саме має бути в ньому візуалізовано, щоб було зрозуміло кожному херсонцю.

Члени Громадської ради підтримали ідею Олександра Мошнягула та наступним етапом роботи буде фокус-група з громадських активістів, на якій вони обговорять бачення херсонського бюджету для громадян. Напрацьовані пропозиції будуть передані виконкому, який займатиметься вже безпосередньо візуалізацією. Одночасно з міським бюджетом спеціалісти розроблять бюджет для громадян, в якому за допомогою інфографіки будуть відображені основні етапи бюджетного процесу.