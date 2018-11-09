» » У Новорайській ОТГ вчили будувати діалог

У Новорайській ОТГ вчили будувати діалог

 9 листопада експерти херсонського регіонального Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії провели тренінг для представників влади та громадськості Новорайської ОТГ в рамках програми “Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області шлях до розв’язання конфліктів”.

Завданням голови Причорноморського центру Олександра Мошнягула та експерта Дементія Бєлого було не стільки поговорити про проблеми й конфлікти в громаді, а, в першу чергу, навчити учасників тренінгу побудувати діалог.

Експерти розповіли, що запобігти конфліктів в громаді допоможе застосування так званих механізмів демократії участі - це громадські слухання, місцеві ініціативи ініціативи, органи самоорганізації населення тощо, зокрема тренери детально пояснили, як проводити публічні консультації, які є одним зі способів для влади почути голос громади. А, наприклад, мешканці села Червоний Маяк зацікавились таким механізмом як ОСН, а саме створенням вуличних комітетів.

Наступний крок - реальне вирішення деяких проблем в громаді, які потенційно можуть призвести до конфліктів.

Дослідження реалізується в рамках проекту “Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області шлях до розв’язання конфліктів”, який здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".    

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

ОТГ конфлікт

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica