У Новорайській ОТГ вчили будувати діалог

9 листопада експерти херсонського регіонального Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії провели тренінг для представників влади та громадськості Новорайської ОТГ в рамках програми “Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області шлях до розв’язання конфліктів”.

Завданням голови Причорноморського центру Олександра Мошнягула та експерта Дементія Бєлого було не стільки поговорити про проблеми й конфлікти в громаді, а, в першу чергу, навчити учасників тренінгу побудувати діалог.

Експерти розповіли, що запобігти конфліктів в громаді допоможе застосування так званих механізмів демократії участі - це громадські слухання, місцеві ініціативи ініціативи, органи самоорганізації населення тощо, зокрема тренери детально пояснили, як проводити публічні консультації, які є одним зі способів для влади почути голос громади. А, наприклад, мешканці села Червоний Маяк зацікавились таким механізмом як ОСН, а саме створенням вуличних комітетів.

Наступний крок - реальне вирішення деяких проблем в громаді, які потенційно можуть призвести до конфліктів.

Дослідження реалізується в рамках проекту “Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області шлях до розв’язання конфліктів”, який здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".