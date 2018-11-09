Новые аресты по делу об убийстве Гандзюк

Суд в понедельник, 12 ноября, избрал меру пресечения в виде ареста Игорю Павловскому, бывшему помощнику депутата Верховной Рады Николая Паламарчука, в рамках уголовного производства по убийству общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом со ссылкой на твиттер пресс-секретаря генерального прокурора Лариса Сарган сообщили сразу несколько всеукраинских интернет-изданий.





"Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловского (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК). ГПУ и СБУ работают дальше ", - говорится в этом сообщении.





Напомним, что сразу после смерти Екатерины, в СМИ просочилась информация, что по одной из версии следствия помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский передавал организатору покушения Сергею Торбину деньги за сделанную работу. После этой информации Н.Паламарчук сразу уволил своего помощника. В день похорон праворадикалы из группы С14 совершили нападение на дом Павловского.





Управляющая делами Херсонского горисполкома Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября. По предварительной информации, причиной смерти чиновницы стал обрыв тромба. В свою очередь, полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "убийство". Сразу после смерти Екатерины дело было передано в СБУ.

На выходных в Херсоне работники СБУ провели ряд обысков у подозреваемых. В частности, прошел обыск у депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого (избирался по списку Радикальной партии Олега Ляшка, позже перешел в ВО "Батькивщина".



