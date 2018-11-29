Що ховається в місцевих бюджетах Херсонщини? Розкажуть у вівторок

4 грудня о 12.00 в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул. Пилипа Орлика, 30, оф. 33) відбудеться круглий стіл з теми «Що ховається в місцевих бюджетах Херсонщини?», під час якої експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень презентують висновки громадського аудиту бюджетів міста Херсона, Каховки та двох ОТГ Херсонщини.

Експерти ПЦПСД Олександр Мошнягул та Володимир Молчанов презентують:

- Рейтинг громад півдня та сходу України на основі аналізу цілісності бюджетного циклу від бюджетного запиту до звіту про виконання паспорту бюджетної програми 2017-18 р.;

- Аналіз практик ефективності виконання бюджетних програм 2017р. з відповідним горизонтальним аналізом 4-х сфер (ЖКГ, освіта, охорона здоров’я, державне управління).

Запрошуємо місцеві медіа, місцевих депутатів, громадських експертів та практиків до обговорення стану, викликів реформи бюджетної децентралізації на місцевому рівні.

Круглий стіл відбудеться в рамках проекту ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» (ФРММ) на тему: «Від цілісності до ефективності місцевих бюджетів 4-х областей України» за підтримки посольства Великої Британії в Україні».