Инициаторы отзыва херсонского мэра просят у горожан деньги

Инициаторы отзыва Херсонского городского головы Владимира Миколаенка обращаются к горожанам с просьбой пожертвовать деньги на печать бланков для подписей за отзыв мэра. Не хватает более трех с половиной тысяч гривен.

На обращение откликнулось пока только два человека, которые сдали двести пятьдесят гривен.

Об этом рассказала одна из инициаторок отзыва Римма Бараненко.

Цитируем ее обращение, которое она опубликовала в сети:

Друзі! Ми всі жаліємось як нам погано жити. Транспорт незручний, ходить не по графіку, холодно в оселях, немає світла і т.д. і т.п. А що ВИ зробили, щоб щось змінити? Поставили лайк? Цього замало.

От, наприклад, якби кожен Ваш лайк перевести у 10 грн. - ми б вже давно зібрали необіхну сумму на бланки для збору підписів за відставку Миколаєнко. А поки що на наш заклик перевели кошти дві людини з 300 000 міста! Як на мене - це ганьба! Знову повинні шукати гроші ті самі активісти, що й 4 роки до того? А все величезне місто буде спати? Чи бурчати у фейбук? Так не піде! Диванним воїном бути легко. А зробити хоч якийсь рух до перемоги - то вже подвиг! Зробіть хоч щось ! цьому напрямку! Доєднуйтесь до нашої команди, давайте цінні ідеї і втілюйте їх, допоможіть зібрати суму на друк матеріалів.

От зараз у нас на рахунку 250 грн, замість потрібних 3800 грн. А завтра 3.12.18 ми забираємо з типографії продукцію. Поки що розплачуватись немає чим. А ще планували поліграфію додаково замовляти для цієї ж мети. Поки що - тільки плануємо, але ж часу у нас обмаль!

Та я вірю, що Херсон прокинеться!

І не словом, а ділом!

Чекаємо на вашу допомогу!

Номер картки Приватбанк 5168 7422 2402 3618 Тарасов О.В. (всім, хто пожертвує із вказаними контактами - буде наданий звіт).

Хочете щось змінити -дійте!!!

Наше майбутнє у наших руках!"





24 ноября состоялось собрание по созданию инициативной группы для отзыва Херсонского городского головы по народной инициативы. Созданной группе необходимо будет собрать подписи горожан за отзыв мэра в количестве большем, чем за него проголосовало на выборах 2015 года.