Инициаторы отзыва херсонского мэра просят у горожан деньги
Друзі! Ми всі жаліємось як нам погано жити. Транспорт незручний, ходить не по графіку, холодно в оселях, немає світла і т.д. і т.п. А що ВИ зробили, щоб щось змінити? Поставили лайк? Цього замало.
От, наприклад, якби кожен Ваш лайк перевести у 10 грн. - ми б вже давно зібрали необіхну сумму на бланки для збору підписів за відставку Миколаєнко. А поки що на наш заклик перевели кошти дві людини з 300 000 міста! Як на мене - це ганьба! Знову повинні шукати гроші ті самі активісти, що й 4 роки до того? А все величезне місто буде спати? Чи бурчати у фейбук? Так не піде! Диванним воїном бути легко. А зробити хоч якийсь рух до перемоги - то вже подвиг! Зробіть хоч щось ! цьому напрямку! Доєднуйтесь до нашої команди, давайте цінні ідеї і втілюйте їх, допоможіть зібрати суму на друк матеріалів.
От зараз у нас на рахунку 250 грн, замість потрібних 3800 грн. А завтра 3.12.18 ми забираємо з типографії продукцію. Поки що розплачуватись немає чим. А ще планували поліграфію додаково замовляти для цієї ж мети. Поки що - тільки плануємо, але ж часу у нас обмаль!
Та я вірю, що Херсон прокинеться!
І не словом, а ділом!
Чекаємо на вашу допомогу!
Номер картки Приватбанк 5168 7422 2402 3618 Тарасов О.В. (всім, хто пожертвує із вказаними контактами - буде наданий звіт).
Хочете щось змінити -дійте!!!
Наше майбутнє у наших руках!"